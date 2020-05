Prefeitura de Adamantina realiza audiência pública virtual para a elaboração da LDO 2021

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Administração, realizará a partir desta segunda-feira (18) até dia 25 de maio uma audiência pública virtual para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2021.

A audiência pública para elaboração da LDO atende ao artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar n° 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência será aberta aos representantes das associações de bairros, de classe e demais entidades, bem como a população em geral.

Em decorrência da pandemia do COVID-19, a audiência será realizada virtualmente podendo ser acessada através do site www.adamantina.sp.gov.br. Clicando no banner “Audiência Pública” o munícipe terá acesso a proposta, além de poder fazer sugestões para elaboração da LDO.

Na aba LDO, estará disponível em formato de slide a proposta da Lei das diretrizes orçamentárias 2021; na aba de Sugestões, será possível manifestar sua opinião para elaboração da LDO; e na aba Inscreva-se, o munícipe poderá realizar sua participação na lista de presença da Audiência Virtual da LDO-2021.

A Prefeitura do Município de Adamantina conta com a colaboração de todos.