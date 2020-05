Motorista fica ferido após carreta tombar com contêiner

O acidente aconteceu na altura do km 269 da rodovia, por volta das 9h45. O motorista perdeu o controle da carreta e tombou sobre a rodovia, na pista sentido Guarujá. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o contêiner carregado pelo veículo também se soltou e caiu na pista.

Além da Polícia, equipes da Ecovias, concessionária responsável pela rodovia, foram acionadas para atender à ocorrência. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves, foi socorrido pelo resgate da concessionária e levado ao Pronto Socorro Central de Cubatão. A Ecovias também enviou guinchos para o destombamento do veículo.

Com o acidente, as faixas da esquerda e central da Cônego Domênico Rangoni foram interditadas. O tráfego de toda a via foi liberado por volta das 16h, quando a carreta foi retirada.