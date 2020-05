Corpo de militar do Exército que havia desaparecido no Rio Paraná é encontrado

Segundo o Exército, o corpo do militar foi encontrado na manhã desta sexta-feira (15), após cinco dias de buscas pelo rio, em Guaíra, no oeste do Paraná.

Ainda de acordo com o Exército, as providências sobre o velório e o sepultamento estão sendo tomadas, seguindo desejos e orientações da família, que mora em Marechal Cândido Rondon.

Equipes da Marinha, da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), das Polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros, além de policiais da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul participaram das buscas pelo soldado.