Onça-parda resgatada em rodovia é sacrificada após diagnóstico de lesão irreversível na coluna

A fêmea, com idade entre 1,5 e dois anos, foi resgatada por uma equipe do Zoo, com auxílio da Polícia Rodoviária e Corpo de Bombeiros. Numa avaliação inicial, ainda no local do acidente, o animal aparentemente tinha, além das escoriações, uma pata quebrada.

No Zoo de Bauru, o felino recebeu os primeiros socorros veterinários. Foram constatadas escoriações pelo corpo, cortes na língua e uma possível fratura na coluna.