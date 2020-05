Homem é multado em quase R$ 3 mil por queimada em Área de Preservação Permanente

Diante das constatações, a polícia emitiu dois autos de infração ambiental. Um deles no valor de R$ 1,1 mil, por uso de fogo em área agropastoril (1,10 hectare), embasado no artigo 58 da Resolução SMA 48/14, e o outro no valor de R$ 1.875, por danificar APP mediante o uso de fogo (0,25 hectare), conforme o artigo 44 da Resolução SMA 48/14 e agravado pelo artigo 61 da mesma resolução.