Santa Casa finaliza a instalação de cinco dos dez novos leitos de UTI

As obras de instalação de dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva na Santa Casa de Misericórdia de Adamantina avançam e já começa à entrar em fase final. A obra vem sendo realizada com recursos do curso de medicina do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI).

A informação foi confirmada à reportagem pelo secretário de Saúde de Adamantina, Gustavo Rufino. Ele também adiantou que dos dez leitos, cinco deverão ser entregues em um prazo de 10 dias.

No local estão sendo realizados serviços de finalização da instalação do sistema elétrico que vai contar ainda com um gerador de energia. Cinco respiradores que estão em manutenção também deverão ser entregues pela empresa responsável nos próximos dias.

Gustavo destacou também que a pressa em finalizar a nova ala de UTI vem de encontro com o plano de ação contra o coronavírus, já que se caso necessário, o paciente poderá ser encaminhado para tratamento em um destes leitos.

Ele informou também, que com estes novos leitos, Adamantina vai disponibilizar o atendimento para pacientes de todo o País, através da central reguladora de vagas, sendo esta uma exigência do Ministério da Saúde.



“Após a instalação completa dos equipamentos e ligação do gerador à rede elétrica de alta tensão, a Vigilância Sanitária vai emitir um laudo e em seguida solicitaremos o credenciamento na Divisão Regional de Saúde de Marília que por sua vez, junto ao Governo Federal, deverá proceder nos trâmites autorizando o funcionamento”, explicou.

O funcionamento dos demais leitos ainda não possui previsão, uma vez que o município aguarda a chegada de dez respiradores adquiridos na Alemanha, porém, não existe um prazo de entrega.

“Assim que chegarem estes novos respiradores, poderemos então entregar mais cinco novos leitos de UTI, totalizando dez sistemas prontos para receberem os pacientes”, finalizou.

Apesar que estar sendo finalizada as novas UTIs, a Santa Casa de Adamantina já tem reservado um total de 17 leitos clínicos adultos e quatro leitos pediátricos para pacientes em menor gravidade com o novo coronavírus.