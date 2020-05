Santa Casa de Adamantina recebe emenda de 300 mil reais para gastos da COVID-19

Nesta segunda-feira (11) a Santa Casa de Adamantina recebeu do Deputado Federal Fausto Pinato, uma emenda no valor de R$ 301 mil para o custeio da COVID-19.

A emenda foi entregue ao Hospital por meio do Presidente do Partido Progressista em Adamantina, Toninho Sonobom. No encontro também estavam presentes o Frei Mateus Alves e o Prefeito do Município de Adamantina Márcio Cardim.

O prefeito Márcio Cardim ressaltou a importância da emenda que será de fundamental importância no trabalho de enfrentamento ao Covid-19 e agradeceu ao deputado Fausto Pinato por mais esta verba em favor da população adamantinense.