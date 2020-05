Quina de São João tem estimativa de prêmio de R$ 140 milhões

As casas lotéricas começaram a receber, a partir de hoje (11), as apostas para a Quina de São João, concurso especial que chega à sua 10ª edição este ano. O sorteio do concurso 5.299 da Quina será realizado no dia 27 de junho, às 20 horas, e a estimativa inicial do prêmio é de R$ 140 milhões, informou a Caixa.

O prêmio da Quina de São João não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o acerto de cinco números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (quatro números) e assim por diante.

Para apostar, basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O apostador também pode deixar o sistema escolher os números, por meio da aposta no formato Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de dois, três, quatro ou cinco números. É possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos optando pela aposta no formato Teimosinha. O preço de uma aposta simples, com cinco números, é de R$ 2.

As apostas podem ser realizadas em volantes específicos da Quina de São João, já disponíveis nas lotéricas de todo o país. No portal Loterias Caixa na internet é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 15 apostas para o concurso 5.299, bem como outros cinco combos contendo apostas de outras modalidades além do concurso especial. Também é possível apostar pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários da plataforma iOS.

Para se ter uma ideia do tamanho do prêmio, caso um ganhador único acerte os números da Quina de São João e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 302 mil em rendimentos mensais. O dinheiro do prêmio ainda é suficiente para comprar 200 carros de luxo, no valor unitário de R$ 700 mil.

Bolão

Para aumentar as chances de ganhar na Quina de São João, o apostador pode registrar jogos em grupo por meio do Bolão Caixa. Para isso, ele precisa preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Para a Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 3. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de, no máximo, dez apostas por bolão. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos. O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.