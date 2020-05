Motorista fica ferido em tombamento de bitrem canavieiro

O motorista de um bitrem canavieiro ficou ferido após o tombamento do veículo na madrugada desta terça-feira (12).

O acidente ocorreu no km 4 da Vicinal João Lopes da Silva (estrada que liga Lucélia à Pracinha) por volta das 1h30.

Segundo informações apuradas pela equipe do Adamantina Net, o motorista de 26 anos de idade seguia no sentido Pracinha/Lucélia, quando ao atingir a região da ponte do “Córrego da Água Grande” perdeu o controle da direção e tombou na curva.

A carga de cana-de-açúcar tinha como destino uma usina de Lucélia.

Ele sofreu ferimentos na região lombar, ombro direito e olho esquerdo.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Adamantina esteve no local e prestou atendimento à vítima encaminhando-a para a Santa Casa de Lucélia onde permaneceu sob os cuidados médicos.

O tombamento ocasionou a interdição total da via.

A Polícia Militar de Lucélia atendeu esta ocorrência.

Um laudo que será emitido pela Polícia Científica vai apontar as causas do acidente.