Motorista carregando mais de 600 kg de maconha tenta fugir da polícia, capota carro e fica internado

Um homem de 34 anos foi parar no hospital, na madrugada deste domingo (10), após fugir de uma abordagem policial e capotar o veículo que ele conduzia em Ponta Porã, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

De acordo com policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), o motorista dirigia um carro preto quando recebeu ordem de parada. Ele, porém, desobedeceu e fugiu em alta velocidade, sendo perseguido por dois veículos policiais. Durante a ação, o homem perdeu o controle do veículo e capotou por diversas vezes. O carro ficou completamente destruído.

Ainda conforme o DOF, o suspeito ficou ferido e foi socorrido para um hospital em Dourados. Durante a checagem do veículo, os policiais encontraram um carregamento de 652 quilos de maconha. O carro utilizado na ação ainda tinha um registro de roubo, em Campinas (SP), em abril deste ano. No hospital, o homem disse que foi contratado para levar a droga de Ponta Porã até Campo Grande, capital do estado.

O estado de saúde dele não foi informado. O suspeito ficou internado sob escolta da Polícia Militar. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) de Dourados.