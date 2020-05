Márcio Cardim afirma que buscará na Justiça a reabertura do comércio

O prefeito Márcio Cardim vai buscar a reabertura do comércio de Adamantina junto ao Poder Judiciário visando amenizar os impactos sofridos pelas empresas, profissionais, prestadores de serviços e outros estabelecimentos na Cidade Joia.

A informação foi confirmada no final da tarde desta terça-feira (12), pela reportagem do Adamantina Net em entrevista via telefone com o prefeito.

Márcio Cardim informou que Adamantina está seguindo todos os itens do decreto estadual e que a administração está realizando a orientação e fiscalização em toda a cidade e que ao mesmo tempo vem sendo fiscalizada pelo Ministério Público.

Questionado sobre a possível busca pela reabertura do comércio, a exemplo de outras cidades da região, como Tupã que conseguiu através de liminar na Justiça tal feito, Márcio disse que Adamantina segue realizando o seu trabalho e que acompanha também o que vem sendo desenvolvido por gestores em outros municípios.

Cardim revelou ainda que tal pedido junto a Justiça somente poderá ser feito quando for concluída a instalação dos leitos de UTI destinados exclusivamente para o tratamento de pacientes com Covid-19 na Santa Casa de Adamantina, o que deve ocorrer ainda esta semana.

O pedido se embasará que a cidade está dentro das normas estabelecidas com leitos suficientes de UTI, isolamento e cumprindo as normas de isolamento social, além de estar fora da região que é epicentro da capital paulista (São Paulo).

“Estamos em uma corrida contra o tempo para a implantação destes leitos e outras medidas necessárias para que assim que concluídas, possamos realizar o pedido de reabertura do comércio de Adamantina respeitando todas as normas de distanciamento, higiene e outras”, afirmou o prefeito.

Márcio Cardim informou ainda que a instalação dos leitos de UTI estão em fase final e que acredita até a próxima quinta-feira deverão ser concluídos.

“Estamos trabalhando com responsabilidade, todos comprometidos em restabelecer a economia local, mas acima de tudo com foco na prevenção e na saúde dos munícipes”, finalizou.