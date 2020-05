Cinco penitenciárias da região têm casos positivos e mortes de detentos por Covid-19, diz SAP

Tendo em vista o surto de Covid-19 que atinge todo o Estado e que aos poucos se espalha pela região da Nova Alta Paulista, com casos registrados em quase todas as cidades, a reportagem da Folha Regional entrou em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) para buscar informações sobre a realidade da doença para quem está atrás das grades.

Atendendo a solicitação e informações da reportagem do Adamantina Net informou que na Penitenciária de Lucélia foram registradas duas mortes de presos por coronavírus.

Em Dracena, houve um óbito de sentenciado pela mesma doença.

Nas penitenciárias de Pracinha, Tupi Paulista e Junqueirópolis, existem, três casos suspeitos entre os presos sendo um em cada unidade prisional.

Já nas penitenciárias de Osvaldo Cruz, Flórida Paulista, Pacaembu (fechado, semiaberto e CDP’s I e II), e Irapuru, não existiam detentos infectados ou com suspeita da doença até a última segunda-feira (11), quando houve a resposta da SAP às solicitações feitas pela Folha Regional.

A SAP destacou ainda que nos casos suspeitos entre os presos, o paciente é isolado e a Vigilância Epidemiológica local é contatada. Os servidores em contato com o paciente devem usar mecanismos de proteção padrão, como máscaras e luvas descartáveis.

Se confirmado o diagnóstico, além de continuar seguindo os procedimentos indicados, o preso será mantido em isolamento na enfermaria durante todo o período de tratamento.

“Reforçamos que as unidades do Estado estão sendo higienizadas frequentemente, de acordo com o que é preconizado pelos órgãos de saúde, além de terem sido reforçadas todas as medidas já adotadas nos presídios, como suspensão de atividades coletivas; busca ativa para casos similares ao COVID-19; restrição de entrada de pessoas que não sejam do corpo funcional; quarentena para presos que são inclusos; monitoramento com termômetros infravermelho e oxímetro digital portátil; ampliação na distribuição de produtos de higiene, álcool em gel e sabonete; distribuição de EPIs”, informou a SAP.