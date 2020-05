Petrobras anuncia descobertas na área do pré-sal

A Petrobras anunciou hoje (11) a descoberta de óleo de alta qualidade na área sudeste do campo de Búzios, na região do pré-sal da Bacia de Santos (SP), além de confirmar maior potencial também no pré-sal do campo de Albacora, na Bacia de Campos (RJ).

De acordo com a Petrobras, o poço na área do campo de Búzios está situado a 210 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro e apresenta profundidade d’água de 2.108 metros. O poço ainda está em perfuração, mas já foram identificados 208 metros de reservatórios confirmando óleo com a mesma qualidade do que está sendo produzido atualmente no local. “O petróleo, de ótima qualidade e compatível ao que foi constatado em outros poços do campo, foi comprovado por meio de testes realizados a partir de 5.400 metros de profundidade”, informou a empresa.

O consórcio que atua no campo de Búzios tem a Petrobras como operadora principal, com participação de 90%, ficando os 10% restantes divididos em partes iguais entre a China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) e a China Southern Petroleum Exploration and Development Corporation (CNODC). Os volumes excedentes do campo de Búzios foram adquiridos em leilão realizado em 6 de novembro do ano passado.

Já o poço localizado no campo de Albacora, dentro da área do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) de Forno, no pré-sal da Bacia de Campos, a 184 km da cidade de Macaé, Norte Fluminense, tem profundidade d’água de 450 metros. Foram descobertos cerca de 214 metros de reservatórios. A presença de óleo leve foi comprovada por meio de testes realizados a partir de 4.630 metros de profundidade, disse a Petrobras.

A companhia é a única operadora do campo de Albacora e pretende dar continuidade ao Plano de Avaliação de Descoberta da área.