Paróquia de Fátima preparou extensa programação no mês da padroeira

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Adamantina preparou uma extensa programação para celebrar a sua padroeira e também o mês mariano.

Segundo o padre Afonso Maniscalco, devido à pandemia de coronavírus e os decretos que impedem a realização de eventos com aglomeração de pessoas, estão sendo preparadas celebrações que serão transmitidas pelas redes sociais, visando aproximar os fiéis de Maria mesmo que pela internet.

A programação conta com a recitação do santo terço às 18h pelo Facebook NSradeFatimaMatriz e de 8 à 11 de maio, a visita e bênção de Nossa Senhora de Fátima pelos bairros da paróquia com a arrecadação de alimentos que serão direcionados para as famílias carentes

No dia 13, dia da padroeira, a oração do terço será realizada às 9h, 12h, 15h e 18h pelo Facebook. Às 19h30 será celebrada a Santa Missa e Consagração a Nossa Senhora de Fátima.

“Convidamos os fieis para que participem conosco das comemorações de Nossa Senhora de Fátima, nossa padroeira e intercessora”, fez o convite o pároco Afonso Maniscalco.