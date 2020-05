Mulher de 51 anos morre em acidente entre três carros

Uma mulher, de 51 anos, morreu em uma colisão entre veículos na tarde deste domingo (10), na Rodovia Eliseu Bernabé (SPA-425), em Piacatu. O acidente aconteceu por volta das 16h, no KM 16.

Segundo informações da Polícia, um homem de 59 anos, morador em Piacatu, conduzia um VW Santana pela referida rodovia, quando retornava de Gabriel Monteiro. Devido ao trânsito intenso, o motorista precisou reduzir a velocidade bruscamente, e para não bater na traseira do veículo que estava na sua frente, desviou o carro para a pista contrária. Com isso, o Santana acabou batendo em um GM Astra que seguia sentido a Gabriel Monteiro, rodou na pista e atingiu um outro veículo Astra.





Um dos veículos Astra, com de placas de Osvaldo Cruz, era conduzido por um aposentado de 60 anos. Ele seguiu viagem após a liberação da pista. O outro Astra, placas de Clementina, era conduzido por um homem de 27 anos, morador em Piacatu. O condutor do Santana foi levado ao hospital de Bilac.

A documentação dos veículos envolvidos estava em ordem e os condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool. Equipe do Instituto de Criminalística realizou perícia antes de os veículos serem removidos e o trânsito liberado. (FONTE: FM Metrópole)