Duas crianças e quatro adultos ficam feridos em colisão traseira entre carros

Os dois carros colidiram no quilômetro 404 da Rodovia Candido Portinari (SP-334), por volta de meia-noite e meia.

De acordo com a polícia, o motorista do Ômega, com placas de São Joaquim da Barra (SP), seguia no sentido Cristais Paulista (SP) e bateu na traseira de um Fusca, com placas de Franca, que estava na mesma direção.

Com o impacto, o Fusca ainda bateu contra uma defensa de concreto e tombou na pista.

Um casal e duas crianças, de 1 e 5 anos, que estavam no Fusca foram socorridos em estado grave por equipes da concessionária Via Paulista e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levadas à Santa Casa de Franca.

O casal que estava no Ômega teve ferimentos leves e também foi resgatado e encaminhado ao mesmo hospital. Segundo a polícia, o motorista tinha sinais visíveis de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.