Mulher morre atropelada na SP-294

Uma mulher, aparentando cerca de 65 anos, foi atropelada agora há pouco na rodovia do Contorno, região do bairro Santa Antonieta, zona norte de Marília. O motorista do carro envolvido no acidente acabou sofrendo ferimentos.

De acordo com as primeiras informações extraoficiais, aparentemente a mulher tentou atravessar a pista (quase em frente a estruturas metálicas Brasil).

“Eu cheguei logo em seguida. Até tentei ver se ela tinha pulsação, mas infelizmente já estava morta”, relatou Amanda, internauta.

Ela foi atingida por um veículo Gol da cor verde, que trafegava no sentido Julio Mesquita-Marília. O local fica bem próximo onde a concessionária Entrevias está instalando uma passarela.

Equipes de emergência foram acionadas (resgate do Corpo de Bombeiros, SAMU e Entrevias), mas a morte foi constatada no local. A vítima não portava documentos, mas testemunhas acreditam que ela morava na região.

O Gol era ocupado por uma família (casal mais três filhos) e, com o impacto, o condutor acabou sofrendo ferimentos nas mãos devido aos estilhaços do para-brisa. Ele foi socorrido a UPA da zona norte. (Fonte: Visão Notícias)