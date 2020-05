Brasil bate recorde de 751 mortes por covid-19 em 24h e total vai a 9.897

O estado do Rio de Janeiro contabiliza 15.741 pessoas com a covid-19 e 1.503 mortes. A capital fluminense adotou o fechamento de alguns bairros. Niterói será a primeira cidade do Sudeste a estar em lockdown a partir desta segunda-feira, 11.

Entrou em vigor nesta sexta-feira o bloqueio total da capital do Ceará, Fortaleza. Além do lockdown, o governador Camilo Santana (PT) estendeu o decreto de isolamento social por mais 15 dias no restante do estado que tem 14.959 casos confirmados e 1.638 mortes.

Outras duas capitais, São Luís e Belém, também adotaram o isolamento total. Quem estiver na rua sem um motivo essencial pode pagar multa ou ser detido.