ARTIGO: MERCADO GLOBAL. SENSO COMUM E PROVÍNCIA EM TEMPO DE PANDEMIA…

“O senso comum diz-nos que a terra é imóvel, que o sol gira à sua volta e que os homens que vivem nos antípodas andam de cabeça para baixo.” (Anatole France)

“O que está ruim, pode ficar ainda pior.” (Mercado Financeiro)

“Teremos de mudar a forma como vivemos neste planeta. Se não o fizermos, vamos pagar um preço muito alto.” (Pandemia)

Sérgio Barbosa (*)

A maioria das pessoas em nível mundial continua sendo mediadas pelo denominado SENSO COMUM, ainda, de acordo com PESQUISAS DE MERCADO aplicadas neste cenário e de acordo com os objetivos organizacionais em tempo de Pós-Globalização Midiática…

Pode ser que os MECANISMOS de aplicação estejam direcionados ou manipulados em função dos interesses de cada ORGANIZAÇÃO, porém, faz-se necessário estar em conexão com os resultados para uma AVALIAÇÃO sobre os CENÁRIOS do MERCADO em nível GLOCAL, ou seja,, do GLOBAL para o LOCAL…

As PROPOSTAS MERCADOLÓGICAS estão disponibilizadas para as mais diversas PESQUISAS em todas as áreas em que as ORGANIZAÇÕES atuam e desenvolvem seus PRODUTOS ou SERVIÇOS…

Desta forma, torna-se mais do que complicado aceitar as propostas patrocinadas pelo SENSO COMUM, tendo em vista as alternativas existentes para o MERCADO e o respectivo PÚBLICO ALVO…

Em tempo de PANDEMIA, as ORGANIZAÇÕES devem estar em conexão com os fatos que estão ocorrendo em nível MUNDIAL, ainda, faz-se necessário estar em ESTADO DE ALERTA, ao mesmo tempo, INVESTIR em ATIVIDADES ESTRATÉGICAS por meio do MARKETING ORGAIZACIONAL em tempo de PÓS-GLOBALIZAÇÃO MIDIÁTICA…

A REALIDADE está mostrando que todos os MERCADOS estão comprometidos pelos resultados decorrentes desta PANDEMIA GLOBAL, portanto, as ORGANIZAÇÕES estão envolvidas por meio das exigências mercadológicas em tempo de Pós-Globalização Midiática…

De acordo com a maioria dos ANALISTAS DE MERCADO, as atividades em todas as áreas que atuam no MERCADO GLOBAL, terão que alterar suas ESTRATÉGIAS em busca da readaptação, ainda, desenvolvendo METODOLOGIAS de acordo com as NOVAS EXIGÊNCIAS deste MERCADO…

Portanto, faz-se necessário estar em CONEXÃO com os FATOS que estão ocorrendo, bem como, levar em consideração o PASSADO e aprender tudo o que for possível com os ERROS patrocinados pelo SENSO COMUM destes últimos meses em nível GLOCAL…

Desta forma, as ORGANIZAÇÕES estão compartilhando todas as AÇÕES e RESULTADOS dos avanços, bem como, retrocessos do MERCADO em tempo de PANDEMIA GLOBAL…

Ah! Estava esquecendo, ou seja, na PROVÍNCIA tudo continua quase do mesmo jeito de sempre, porém, o contexto provinciano deve se preparar para o NOVO TEMPO NOVO pós-PANDEMIA, entretanto, registra-se a máxima de sempre, a saber: EIS A QUESTÃO?

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

___________________________

(*) jornalista diplomado, professor universitário e consultor na área da comunicação organizacional.