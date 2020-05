Governo de SP inicia campanha de vacinação contra a gripe para os caminhoneiros nas rodovias

O Governo do Estado de São Paulo está dando início nesta quinta-feira (7) à campanha de vacinação contra a gripe (H1N1) para caminhoneiros nas rodovias paulistas. A ação da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP) é realizada em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria de Logística e Transportes e concessionárias. A medida conta ainda com o apoio de diversas secretarias municipais de Saúde. A vacina contra a gripe não imuniza contra o novo coronavírus, mas contribui para reduzir o número de pessoas com sintomas respiratórios, evitando complicações e a demanda em serviços hospitalares.

“A nossa campanha de vacinação antecipada priorizou os grupos para receberem a dose, os caminhoneiros estão expostos, porque desempenham um serviço essencial neste momento de combate à pandemia do coronavírus, então também são prioridade”, afirma o vice-governador Rodrigo Garcia. A campanha se estenderá pela próxima semana em locais variados, de acordo com infraestrutura e logística de cada região.

“Nossa preocupação é garantir a esses profissionais boas condições para que exerçam da melhor maneira seu trabalho. É uma medida adotada em respeito aos caminhoneiros que estão ajudando a manter viva a atividade econômica e o abastecimento à população,” ressalta o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto. Concessionárias e municípios montarão equipes que terão profissionais aplicando as vacinas contra a gripe, além de seguir com a aferição da temperatura e a orientação dos caminhoneiros em relação a dicas de higiene para a prevenção à COVID-19.

“A campanha de vacinação contra o vírus Influenza é importantíssima nesse momento de pandemia, especialmente para aqueles que estão na linha de frente dos serviços essenciais, como os caminhoneiros. É uma forma de protegê-los de complicações trazidas por doenças respiratórias. A realização da vacinação em pontos ao longo das rodovias – resultado de uma parceria entre a ARTESP, a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Logística e Transportes, as concessionárias e os municípios – é uma estratégia que facilita o acesso dos caminhoneiros à vacina sem a necessidade de desvio de rota para chegar a um posto de saúde, ampliando assim o número de pessoas vacinadas no Estado.”, afirma Renata Perez Dantas, Diretora de Assuntos Institucionais e Diretora Geral Interina da ARTESP.

Abaixo a lista de locais e horários em que a vacinação estará disponível:

Importância da imunização. A vacina contra a gripe não imuniza contra o novo Coronavírus, mas a campanha é fundamental para reduzir o número de pessoas com sintomas respiratórios. “Além de proteger a população contra a Influenza, precisamos minimizar o impacto sobre os serviços de saúde em meio à pandemia de COVID-19, já que os sintomas destas doenças são semelhantes”, afirma o Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann.

A gripe e a COVID apresentam alguns sintomas que as tornam semelhantes, mas também há algumas diferenças. Entre as semelhanças, destacam-se febre, cansaço e tosse. Já o Coronavírus pode provocar falta de ar, menos comum em gripes e resfriados. Os agentes causadores de cada doença são diferentes. Portanto, apenas o médico poderá investigar clinicamente a cada paciente, e pode ser necessária a realização de exames para o diagnóstico.

Os tipos de gripe e a COVID-19 A gripe é provocada pelo vírus influenza. Ele pode ser dos tipos A (H1N1), A (H3N2) ou B (Yamagata), que são divididos em subtipos. Já o agente por trás da COVID-19 é o SARS-CoV-2, que faz parte da família dos coronavírus. Ambos se espalham por gotículas de saliva de pessoas infectadas, principalmente através de tosse e espirros — ou ao passar a mão contaminada em olhos, nariz e boca.

Estado em alerta Como forma de reforçar a necessidade do isolamento social e evitar o contágio da população em larga escala, o Governo do Estado de São Paulo determinou que, em todo o Estado, será obrigatório o uso de máscaras por pessoas que circularem em espaços públicos, a partir de quinta-feira (7).

Atendimento aos caminhoneiros Durante o período de combate ao Coronavírus, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e as concessionárias que administram rodovias do Estado de São Paulo ampliaram a atenção aos caminhoneiros, responsáveis por serviços essenciais e estratégicos, como a manutenção do abastecimento aos mercados e o transporte de insumos médicos e hospitalares. As operadoras e o DER já distribuíram para os caminhoneiros 126,6 mil kits alimentação, 74,8 mil kits higiene e 26,1 mil TAGs para pagamento de pedágio nas cabines automáticas – o pagamento automático evita o contato entre o caminhoneiro e o operador da praça, reduzindo o risco de contágio.