Deputado Mauro Bragato busca destinação de respiradores para a Santa Casa de Adamantina

Com o objetivo de enfrentar a pandemia do coronavírus na região da Alta Paulista, o deputado Mauro Bragato busca junto ao Governo do Estado de São Paulo, a destinação de respiradores para a Santa Casa de Misericórdia de Adamantina. A solicitação foi feita pelo prefeito de Adamantina, Márcio Cardim, nesta quarta-feira, 6/05.

Bragato explica que a Santa Casa de Adamantina é o único hospital da cidade, sendo referência em atendimento de alta complexidade da região. “A instituição está concluindo a reforma da sua UTI (Unidade de Terapia Intensiva), a qual contará com dez novos leitos, porém depende da instalação desses respiradores para que a estrutura esteja funcionando”, justificou Bragato.

O hospital atende mais de 150 mil pessoas em dez municípios: Adamantina, Lucélia, Pacaembu, Flórida Paulista, Mariápolis, Pracinha, Osvaldo Cruz, Salmourão, Sagres e Inúbia Paulista.

No final de abril, o governador João Doria anunciou a compra de 3 mil respiradores para reforçar a estrutura do SUS no atendimento ao crescente número de pacientes com os sintomas mais graves de Covid-19.

A expectativa da Secretaria Estadual da Saúde é de que até o fim de maio sejam entregues cerca de 500 unidades semanalmente para que hospitais de todas as regiões do estado ganhem reforço.