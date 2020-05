Comerciantes reclamam que ambulantes de fora da cidade efetuam vendas em Adamantina

Enquanto comércio local respeita quarentena, ambulantes de fora efetuam vendas em Adamantina

Vendas acontecem a domicilio e em alguns momentos, os vendedores retiram a máscara de proteção facial, enquanto negociam as mercadorias. Mesmo com todos os prejuízos que vêm se acumulando, os comerciantes e empresários de Adamantina tem respeitado os Decretos Estadual e Municipal, referentes a quarentena, que impedem o funcionamento de seus estabelecimentos com atendendo presencial, como medida de prevenção a proliferação do novo coronavírus.

No entanto, enquanto de um lado os empresários de Adamantina que geram empregos e renda, por meio do pagamento de impostos, estão cumprindo as determinações das autoridades política e de saúde, de um lado, vendedores ambulantes de fora da cidade descumprem as restrições e continuam efetuando suas vendas na cidade, mantendo contato direto com a população, por meio de vendas à domicilio.



Esses vendedores estão atuando na cidade desde o fim de semana e em alguns momentos, retiram a máscara de proteção, enquanto negociam as mercadorias que são transportadas em veículos com placa de Nova Odessa/SP.

A utilização de máscaras de proteção fácil passou a ser obrigatória no município.

Com isso, a atuação desses ambulantes de fora, prejudica os comerciantes da cidade que estão cumprindo a medida, pois conforme já divulgado, o Governo do Estado de São Paulo está monitorando o índice de isolamento social e apenas os municípios com bom índice serão classificados como passíveis de abertura gradual do comercio após o dia 10 de maio.