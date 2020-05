Camda lança novo site com informações ágeis e dinâmicas para o cooperado

A cooperativa Camda coloca no ar um site totalmente novo. A nova plataforma web está mais muito dinâmica e de fácil navegabilidade. Dentro do novo portal, o catálogo de produtos possibilitará que cooperados e outros profissionais da área consultem toda a linha comercializada pela cooperativa. Os internautas também terão acesso a informações climáticas, notícias, campanhas e endereços das lojas, facilitando ainda mais a comunicação entre o associado e a Camda.

O novo layout do site está alinhado com as ações corporativas e a identidade visual da cooperativa. “Nosso objetivo é oferecer aos usuários da internet uma plataforma web de fácil navegabilidade e dinâmica”, disse Eduardo Seiji Sato, analista de informática e responsável pelo novo portal.

Será possível também encontrar no novo portal, as informações necessárias para se tornar um cooperado no link Seja Cooperado contendo ficha cadastral, proposta de admissão, entre outros documentos. Já o link Trabalhe Conosco é uma ferramenta para os que desejam ingressar no grupo de colaboradores da cooperativa. Acessando o link é possível preencher um currículo on line e as informações serão guardadas e utilizadas pelo setor de RH assim que houver necessidade.

“O intuito é melhorar ainda mais o atendimento, ampliar as informações e facilitar as consultas sobre os serviços oferecidos aos cooperados. Além disso, é importante para a Camda que todos seus meios de comunicação estejam alinhados com a identidade visual da cooperativa”, explica a analista de comunicação Roberta Marchioti.

Além disso, um vídeo institucional da Camda está disponível para que não só os cooperados, assim como todos os demais agropecuaristas interessados em conhecer um pouco mais sobre a cooperativa, possa ter conhecimento de toda a estrutura e abrangência atual. Os internautas poderão acessar a plataforma totalmente reformulada por meio do endereço: www.camda.com.br.