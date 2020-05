Número de casos de coronavírus no Paraná aumenta para 1.627 com 101 mortes, diz secretaria

Conforme o levantamento, o número de mortes pelo novo coronavírus no estado passou de 99 para 101, na comparação com o informe do dia anterior.

As duas novas mortes foram confirmadas nos municípios de Uraí, no norte pioneiro do estado e Londrina, na região norte.

O morador de Uraí, que tinha 84 anos, morreu por causa da Covid-19, em Brasília. A segunda morte foi de uma moradora de Londrina, de 75 anos, que morreu na terça-feira (5).