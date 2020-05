Dupla é presa após tentar fugir com carro roubado

Dois suspeitos de roubar um carro foram detidos por equipes da Polícia Militar Rodoviária após uma perseguição na Via Anchieta, na altura de Cubatão (SP), na manhã desta quarta-feira (6). De acordo com as autoridades, a dupla tentou fugir, mas acabou sendo detida após bater contra a traseira de uma carreta. Ninguém ficou ferido.