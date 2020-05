Prefeitura instala tenda e cadeiras para acomodar a população em frente a Caixa

Conforme anunciado ontem (4), a prefeitura de Adamantina instalou na madrugada de hoje (05), um conjunto de tendas e cadeiras para melhor acomodar a população que vem em busca do auxílio emergencial de R$ 600,00 aprovado pelo Governo Federal.

As tendas foram montadas na Rua Deputado Salles Filho, no quarteirão entre a Avenida Rio Branco e a Rua Armando de Sales Oliveira, defronte a agência da Caixa Econômica Federal.

O prefeito Márcio Cardim falou que a Prefeitura de Adamantina segue assim o bom exemplo da cidade de Tupã, com a colocação das tendas e que foi a primeira cidade da região a instalar a proteção.





De acordo com a secretaria de Planejamento da Prefeitura são 600 metros² de tenda que irão acomodar em torno de 300 pessoas sentadas, oferecendo melhores condições de atendimento, uma vez que nos últimos dias estava se formando longas filas que estava ocupando cerca de três quarteirões.

Para a instalação das tendas e visando garantir melhor segurança, o local foi totalmente higienizado com a ajuda da Sabesp, sendo lavado com hipoclorito de sódio.

Ainda para garantir segurança a Prefeitura de Adamantina realizou a demarcação das cadeiras que foram colocadas, obedecendo a distância de 1,5 metros de distância.

O atendimento nas tendas já foi iniciado nesta terça-feira (5), sendo que a organização está sendo feita pela Caixa Econômica Federal.





A reportagem do site adamantinanet esteve no local por volta das 11 horas e já foi constatado uma melhor organização e conforto para a o grande número de pessoas que foram agencia da Caixa Econômica Federal em bisca do benefício de auxílio emergencial.

Várias pessoas elogiaram a iniciativa da Prefeitura de Adamantina, principalmente mulheres que já havia enfrentado as longas filas em dias anteriores.

O prefeito Márcio Cardim disse que essa é mais uma ação visando auxiliar a população neste momento de dificuldade e acredita que nos próximos dias a organização seja ainda melhor.

Com informações de Erivaldo Lopes/Clikar