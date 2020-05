Indivíduo mata jovem de 22 anos com tiro na nuca e é preso pela Força Tática

Um jovem de 22 anos morreu após ser baleado na nuca na tarde desta segunda-feira (4), no Parque dos Pinheiros, em Álvares Machado.

Segundo informações da Polícia Militar, o disparo ocorreu na Rua Evaristo da Veiga por volta das 15h40.

O rapaz foi atingido por um tiro que acertou sua nuca, conforme a Polícia Civil.

O jovem morreu no local, no meio da via pública.

A perícia foi acionada ao local do crime e o caso será investigado pela delegacia da Polícia Civil da cidade.

Familiares do rapaz morto informaram à polícia que ele estava em liberdade há cerca de um mês e havia sido preso por envolvimento com o tráfico de drogas.



O autor foi preso por volta das 20h por uma equipe da Força Tática que estava empenhada nas buscas.



Ele estava em uma rua próximo de sua casa. Munições de calibre 38 foram localizadas em seu bolso.



Indagado sobre autoria do homicídio, inicialmente negou participação. Mas, após cair em contradição por diversas vezes, confessou ter assassinado a vítima, de acordo com a Polícia Militar.

Aos militares, o indivíduo ainda relatou que efetuou três disparos contra seu desafeto e que em seguida fugiu para um pasto próximo de sua casa, de onde jogou o revólver utilizado no crime em um matagal.

Foram realizadas buscas no local indicado, bem como na residência do indivíduo, porém, nada mais foi encontrado.

Ainda conforme a PM, questionado sobre o motivo do crime, o indivíduo relatou que tinha uma desavença com a vítima e que já havia sido ameaçado em data anterior. Também disse que nesta segunda-feira seu desafeto foi novamente em sua casa para intimidá-lo, momento em que cometeu o crime.



Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao indivíduo.

Partes e objetos foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil, onde o rapaz permaneceu à disposição da Justiça. O fato foi registrado como homicídio doloso e porte ilegal de munições.