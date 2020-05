Homem mata outro a facada e trio tenta agredi-lo

Um indivíduo de 43 anos foi preso em flagrante suspeito de matar um homem de 33 anos com uma facada, no Jardim Guanabara, em Presidente Prudente. O caso, registrado na madrugada desta terça-feira (5), deve ser investigado pela Polícia Civil.

Policiais militares patrulhavam pelo bairro quando viram, na via pública, quatro indivíduos brigando, sendo que três tentavam agredir um. O grupo foi abordado.

Durante a vistoria, os policiais encontraram uma faca suja de sangue com o indivíduo que era agredido.

Foi apurado pela equipe que o suspeito foi até a casa da vítima e desferiu contra ele uma facada. A vítima gritou e o autor, em seguida, disse “tá vendo (sic), eu disse que ia fazer”.

Contudo o barulho chamou a atenção de uma testemunha que estava dentro da casa e saiu para o quintal, momento em que viu o tio já caindo, ferido, e o autor correndo. O homem foi perseguido e alvejado com pedradas e golpes de bastão. Na sequência a PM os flagrou.

A testemunha ainda estava muito exaltada e inicialmente não queria prestar nenhum tipo de informação à polícia e, no momento, apenas informou que havia um desentendimento anterior entre as partes em decorrência de questão envolvendo drogas, sendo que ambos são usuários. Entretanto, ainda serão necessárias diligências no curso no inquérito policial para melhor elucidação dos fatos.

O suspeito negou os fatos. Disse que foi agredido, mas não informaria a identidade do autor, que tinha ferimentos leves e não quis atendimento médico. Foi requisitado o médico legista para exame.

A vítima foi socorrida inconsciente e passou por cirurgia, mas às 3h15 foi comunicado o óbito.

Embora ainda sejam necessárias diligências para a cabal apuração dos fatos, já há informações de que o suspeito foi visto no local do fato pela testemunha e que em seguida foi abordado pelos policiais em poder da arma utilizada no crime, ainda suja de sangue. Desta forma, foi decretada a prisão em flagrante pelo crime de homicídio.

“Tanto em razão da periculosidade do agressor quanto para evitar mais atos de violência em decorrência de eventual vingança por parte de indivíduos ligados à vítima”, foi também representado pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.