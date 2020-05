Após dois dias na UTI, jovem vítima de acidente não resiste e morre

O jovem parapuense Tladmir Widson Ferrara Filho, de 25 anos, que se envolveu em um acidente na manhã de quinta-feira (30) por volta das 8h na vicinal Tupã x Arco-Íris, veio a óbito na manhã deste sábado (02) após complicações em seu quadro clínico. A informação foi confirmada pela secretaria do pronto socorro da Santa Casa de Misericórdia de Tupã.

A caminhonete Chevrolet S-10 em que o parapuense conduzia seguia pelo referido trecho, onde segundo testemunhas, ao tentar desviar de um cachorro na via, acabou perdendo o controle da direção, colidindo em uma árvore que fica às margens da vicinal.

Com o forte impacto, a parte frontal do veículo ficou destruída. Na ocasião Tladmir foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros com apoio de uma ambulância da prefeitura ao Pronto Socorro da Santa Casa de Tupã, onde permaneceu internado até a constatação do óbito.

Com a confirmação de sua morte, diversas mensagens de pesar tomaram conta das redes sociais em apoio aos familiares.