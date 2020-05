Bandidos explodem agência bancária e destroem base da PM

De acordo com a PM, pelo menos 40 homens fortemente armados chegaram em 10 veículos. Eles cercaram as bases policiais e atiraram contra um posto no centro da cidade, que ficou destruído.

Segundo testemunhas, os criminosos explodiram uma agência do Banco do Brasil no Centro, mas outras agências também teriam sido assaltadas. A ação durou cerca de três horas.