Acidente com dois ônibus mata motorista e deixa 16 feridos

Um acidente envolvendo dois ônibus deixou uma pessoa morta e 16 feridas na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Araçariguama (SP), no início da noite desta quinta-feira (30). Devido à batida, a pista sentido interior chegou a ficar mais de uma hora totalmente interditada e um congestionamento de 10 quilômetros foi registrado.

O tenente da Polícia Militar Rodoviária, Vagner Severo, disse que o acidente foi registrado no quilômetro 49. O motorista do ônibus que bateu na traseira do outro veículo seguia com destino a Bauru (SP). Com o impacto da colisão, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

No veículo estavam outros 15 passageiros, sendo que 11 sofreram ferimentos graves e quatro não se feriram. Já no ônibus atingido havia seis passageiros, que estavam indo para Sorocaba (SP). Cinco pessoas sofreram ferimentos leves e uma não se feriu.

Ainda de acordo com o tenente, equipes de resgate da concessionária e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

As vítimas foram levadas para unidades de saúde de Osasco (SP), Cotia (SP), Araçariguama e Sorocaba. Cinco pacientes que foram encaminhados para o Pronto Atendimento de Araçariguama já receberam alta. As identidades deles não foram informadas.