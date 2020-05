Secretaria de Saúde faz balanço de casos da COVID-19 em Adamantina

Nesta quinta-feira (30), a Secretaria de Saúde de Adamantina fez o balanço dos casos de COVID-19 no município. Até o momento foram registrados no município: 26 casos notificados, dez casos negativos, oito casos que aguardam exames e oito casos confirmados da doença.

O crescimento repentino dos números se deve a chegada dos resultados de exames nesta quinta-feira. Na última atualização realizada na terça-feira (28), o município contava com três casos confirmados, oito casos suspeitos e cinco casos descartados.

Prevenção

A Secretaria de Saúde reforça que a forma mais eficaz de prevenir a doença é o isolamento social, orientado pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Governo do Estado de São Paulo. A quarentena no Estado e no município é mantida até dia 10 maio.

Outra recomendação da Secretaria é o uso de máscaras quando for necessário sair de casa. No município de Adamantina o uso da máscara é obrigatório.

No domingo (03), a Prefeitura, o Tiro de Guerra e parceiros realizará a ação “Eu te protejo, você me protege”. Cada morador irá receber um kit com 02 máscaras e um folheto informativo contendo a orientação de uso e higienização. Para evitar que as pessoas saiam de casa e mantenham o isolamento social, a entrega será realizada nos domicílios.

A Secretaria de Saúde recomenda:

– Fique em casa, evite sair sem necessidade e evite aglomerações;

– Caso seja necessário sair de casa, use uma máscara de proteção facial;

– Lavar bem as mãos por 20 segundos com Água e sabão e, utilizar álcool em gel quando não há torneira e sabão por perto;

– Cobrir o nariz e boca com o braço quando for tossir ou espirrar;

– Evite tocar o rosto com as mãos, principalmente olhos, nariz e boca;

– Não compartilhe objetos pessoais;

– Em casos de sintomas como tosse seca, espirros frequentes, febre e/ou dificuldade respiratória ligar para a Unidade Básica de Saúde mais próxima.