Em carro, homem “se assusta” ao ver a Força Tática e é preso com tijolos de crack

A Força Tática da Polícia Militar realizou mais uma prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes no final da tarde desta quinta-feira (30) em Adamantina.



Segundo informações da Polícia Militar, durante deslocamento pela rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a equipe de Força Tática deparou-se com o veículo Fiat Palio cujo motorista e o passageiro demonstraram atitude suspeita e nervosismo exagerado, o que segundo os policiais envolvidos na ocorrência, motivou a abordagem.



Na revista no interior do veículo, foram encontrados três tabletes de crack que estavam escondidos no interior do sistema de ar-condicionado e ainda R$ 959 em posse do motorista que tem 34 anos e seu acompanhante de 19 anos.



Ambos os envolvidos foram conduzidos para o Plantão Policial de Adamantina onde a ocorrência foi apresentada.



O delegado de plantão deliberou pela prisão em flagrante do motorista.



O acompanhante prestou depoimento e vai responder ao processo em liberdade.