ARTIGO: Ideologia da Morte, Província, 1º. de Maio e ponto quase final…

“Você tem total liberdade de ser conservador, mas não a de impor essa ideologia na vida alheia.” (Roger Vieira)

Sérgio Barbosa (*)

Faz alguns anos que tais fatos estão ocorrendo em todos os cantos do PLANETA TERRA, portanto, cada qual sabe por onde correr em meio aos desencontros deste NOVO TEMPO NOVO…

Tais ocorrências estão de um jeito ou de outro, interligadas no mesmo processo que está de acordo com o previsto pelos denominados/as Pensadores/as do outro tempo deste mesmo tempo…

Ainda, na década de 80, quando cursava TEOLOGIA na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista em Rudge Ramos, SBCampo, desenvolvi um trabalho sobre AS ARMAS IDEOLÓGICAS DA MORTE, título de um livro, porém, não recordo o nome do autor da publicação…

Portanto, da década de 80 para os dias de hoje, ou seja, são mais de trinta anos para muitas possibilidades sobre tudo e todos, isso sem levar em conta outras leituras em diversas áreas, assim, cada qual deve saber por onde sair neste cenário que está além da pós-globalização…

Também, se faz necessário estar em conexão com todas as informações possíveis sobre tais fatos, entretanto, em tempo de FAKE NEWS, “todo cuidado é pouco”, mesmo pra quem desenvolve atividades relacionadas com o JORNALISMO e ponto quase final…

Não se podem ficar distante destes FATOS que são dominados pelo PODER EM BUSCA DO PODER e nada mais, também, o Mercado acaba de um jeito ou de outro impondo suas regras frente aos interesses da sociedade…

Todas as buscas são importantes para uma aproximação com a pseudoverdade do momento, haja vista que a MENTIRA pode ser a tal VERDADE e vice-versa, como sempre, depende sempre da interpretação deste ou do outro lado…

SÓ SEI QUE NADA SEI afirmou o pensador do outro tempo, todavia, sempre se pode correr atrás do conhecimento para estar em conexão com as suas verdades para muitas mentiras e no meio desta busca, pode ser que ocorra um PONTO E VÍRGULA…

Neste momento em que a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA continua patinando nas suas pseudoverdades para muitos desencontros em todas as áreas, espera-se que o inusitado possa fazer a diferença neste cenário um tanto descolorido pelos falsos PROFETAS com suas profecias inexistentes…

As CARTAS estão na mesa para serem manipuladas pelos DONOS DO PODER, tal qual afirmou um outro Pensador deste tempo do tempo, assim, dizem CAMINHA A HUMANIDADE para muitas reticências…

Ainda, NADA A DECLARAR quanto ao DIA DO TRABALHO em meio aos desencontros desta PANDEMIA…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

______________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.