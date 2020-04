Secretaria de Educação disponibilizará atividades educacionais on-line de acesso remoto para alunos

Durante o período de isolamento social, causado pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), a Secretaria Municipal de Educação de Adamantina, disponibilizará a partir do dia 27 de abril, um software educacional com atividades on-line de acesso remoto para alunos do Educação Infantil (Pré Escola) e Ensino Fundamental I – 1º ao 5º ano.

Com uma abordagem lúdica e interativa, o software educacional on-line traz conteúdos e atividades curriculares do ensino infantil e fundamental, e poderá ser utilizado por alunos e professores como um complemento das estratégias de ensino remoto, ajudando a manter o hábito de estudo do aluno.

Cada aluno da rede municipal de ensino receberá um login de acesso e por meio de um computador, tablet ou celular conectado a internet, poderá de sua residência executar e utilizar os conteúdos curriculares. Os professores também receberão um login e poderão acessar o ambiente on-line para realizar o planejamento e a escolha do conteúdo/atividade curricular que será solicitada para o aluno realizar em sua residência, com o apoio dos pais ou responsáveis.

O Secretário de Educação, Osvaldo José, afirma que a ajuda dos pais é fundamental nesse momento. “Pedimos a compreensão de todas as famílias para que apóiem os trabalhos de seus filhos nesse período que eles estão em casa, porque que estamos vivendo um momento que precisamos ter a participação de todos. Todos os diretores, coordenadores e professores estão trabalhando, para que os alunos não tenham nenhum prejuízo”, completa.

Em caso de dúvidas, os pais devem procurar a unidade escolar de seu filho.