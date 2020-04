Reunião, presidida pelo deputado Bragato, aprova projeto que disponibiliza recursos do legislativo paulista para combate ao coronavírus

O deputado Mauro Bragato presidiu a reunião conjunta da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp que apreciou o Projeto de Resolução 13/2020, referente ao corte de despesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, revertendo estes recursos para o combate à pandemia do coronavírus.

A expectativa é que sejam economizados cerca de R$ 320 milhões durante o período de Calamidade Pública, decretado pelo Governo do Estado de São Paulo. O valor deverá ser revertido em políticas públicas para o combate à doença no Estado.

Foi aprovado com 17 votos o relatório do líder do Governo na Casa, deputado Carlão Pignatari, que prevê um corte de 30% no salário dos parlamentares paulistas e um desconto de 35% sobre as verbas de gabinete. O relator apresentou também uma proposta que preserva o auxílio-alimentação dos servidores, além de propor a redução escalonada dos vencimentos dos funcionários comissionados, como também do aumento do valor doado ao Estado pelo Fundo Especial de Despesa da Alesp.

De acordo com Bragato, a Assembleia Legislativa dá um passo à frente no combate ao coronavírus, demonstrando a efetividade do Parlamento paulista neste momento histórico que o estado de São Paulo e o país vivem. “Estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da história, tanto na área da saúde, quanto na economia, e nós, parlamentares, temos que dar o exemplo contribuindo com a sociedade no combate a essa doença”, disse.

Com a aprovação, o projeto está pronto para ser votado em plenário, nesta quinta-feira, 30/04, às 14h30, com transmissão ao vivo pela Rede Alesp.

Também participaram da reunião as deputadas e os deputados Alex de Madureira, Carlos Cezar, Daniel Soares, Delegado Olim, Dirceu Dalben, Dra. Damaris Moura, Emídio de Souza, Estevam Galvão, Gil Diniz, Gilmaci Santos, Heni cozi Cukier, Janaina Paschoal, Marcio da Farmácia, Marina Helou, Marta Costa, Paulo Fiorillo, Ricardo Mellão, Rogério Nogueira, Tenente Nascimento, Thiago Auricchio e Wellington Moura.