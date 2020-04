Prefeitura realiza ação “Eu te protejo, você me protege” para distribuição de máscaras

A Prefeitura do Município de Adamantina realizará neste domingo (03) a ação “Eu te protejo, você me protege”, para distribuição de máscaras de proteção facial para os adamantinenses.

Para evitar que as pessoas saiam de casa e mantenham o isolamento social, a entrega será realizada nos domicílios. Cada morador da residência irá receber um kit com 02 mascaras e um folheto informativo contendo a orientação de uso e higienização.

A ação irá contar com a colaboração de servidores públicos, Tiro de Guerra de Adamantina, Sabesp, entidades e parceiros, das 9h às 17h.

Conforme o decreto N°6.141, de 28 de abril de 2020, fica determinado à população a utilização de máscara de proteção facial em todos os espaços públicos, nos meios de transporte, nos estabelecimentos comerciais e de serviços.

Campanha de arrecadação de alimentos

Juntamente com a entrega das máscaras, a Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, propõe a doação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza. A doação não é obrigatória para o recebimento das máscaras.

Os alimentos arrecadados irão compor as cestas distribuídas para as famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas na Secretaria de Assistência Social e para entidades do município.

Isolamento Social

A quarentena continua até dia 10 de maio no município de Adamantina. A Prefeitura pede a colaboração de todos. Sigam as recomendações de isolamento social, e se necessário sair de casa, use a máscara de proteção facial.