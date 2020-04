Prefeitura abre licitação para contratar novo serviço de transporte coletivo urbano de passageiros

A Prefeitura de Adamantina abriu na última sexta-feira (24) uma licitação pública (Concorrência Pública Nº 01/2020), para contratar novo serviço de transporte coletivo urbano de passageiros (veja o edital e anexos). O contrato com a empresa Guerino Seiscento termina em junho próximo. O encerramento da licitação será n o dia 28 de maio. O novo contrato prevê vigência de cinco anos, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez.

A licitação prevê tarifa máxima de R$ 3,50 no primero ano, a ser paga pelo usuário, com reajustes a cada doze meses, o que deverá ser justificado pela empresa mediante apresentação de planilhas onde comprove o aumento nos custos de operação do serviço.

Estão previstas duas linhas (Jardim Bela Vista/Jardim Adamantina – ida e volta) e Parque do Sol/Jardim Europa – ida e volta), que têm novo itinerário (mais detalhes abaixo). De acordo com o edital definido pela Prefeitura, as linhas deverão funcionar de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8h, das 11h às 13h e das 16h30 às 19h; aos sábados, domingos e feriados das 6h30 às 8h e das 11h às 13h.

A empresa que atualmente realiza os serviços alega que houve queda ao longo dos últimos anos, no número de usuários, tornando sua operação deficitária, nos termos do contrato vigente.

Uma medida adotada pela Prefeitura local, prevista em lei e que consta do edital, é o subsídio tarifário (auxílio) que o município poderá oferecer para viabilizar os serviços, que pode chegar a R$ 50 mil mensais. Esse aporte tem sido oferecido por diversos municípios, como incremento para atração de empresas interessadas na exploração do serviço.

A empresa deverá garantir a execução dos serviços de transporte coletivo de passageiros, mediante a cobrança da tarifa; realizar o transporte gratuito de idosos com mais de 60 anos (conforme legislação municipal) e oferecer passagens ao estudantes matriculados no Ensino fundamental e médio do município de Adamantina, com desconto de 50% sobre a tarifa vigente, estendendo o mesmo desconto aos estudantes de terceiro grau. Essa condição, aos estudantes vai balizar também a aquisição de passes escolares pelo município.

Frota com idade média de 10 anos

A empresa que irá operar os serviços deverá possuir frota com idade média de 10 anos, tomando-se como ano-base o de 2020, sendo permitida a utilização de micro-ônibus, com mínimo de 22 lugares e micrão, com mínimo de 32 lugares. A frota oferecida deverá estar em nome da concessionária, mesmo que com alienação fiduciária.

A empresa deverá ainda providenciar as instalações (garagem) reservadas à guarda dos veículos, bem como os serviços de mecânica, abastecimento próprio, lavagem, lubrificação, funilaria, pintura, borracharia e outros serviços de manutenção ou reparação dos veículos, destinados a manter frota em condições de trafegar com segurança e higiene.

Linha 1 – Jardim Adamantina/Jardim Bela Vista

Partida: Jardim Adamantina, Residencial Barcelona (final da Rua Santos Dumont), Centro, Terminal Rodoviário, Centro, Santa Casa, Conjunto Oiti/Tipuanas, Jardim Bandeirantes e Jardim Bela Vista, com pontos de parada nas seguintes vias:

Rua Domingos Fratini – 1 ponto

Rua João Perrone – 2 pontos

Av. Rio Branco – 9 pontos

Rua Santos Dumont – 4 pontos

Av. Antônio Tiveron – 1 ponto

Rua Osvaldo Cruz – 1 ponto

Rua Deputado Salles Filho – 1 ponto

Av.Cap. José Antônio de Oliveira – 1 Ponto

Rua Gen. Izidoro – 1 ponto

Av. Rio Branco – 1 ponto

Rua Mário Oliveiro – 1 ponto

Av. Miguel Veiga – 3 ponto

Rua Benedito Lemes de Souza – 1 ponto

Av. Moises Justino da Silva – 1 ponto

Rua Manuel Bandeira – 1 ponto

Rua Germano Vasconcelos – 1 ponto

Rua Arthur Pila – 1 ponto

Rua Antonio Orazil Bisterso – 1 ponto

Retorno: Jardim Bela Vista/Jardim Adamantina

Jardim Bela Vista, Conjunto Oiti/Tipuanas, Santa Casa, Centro, Terminal Rodoviário, Centro, Residencial Barcelona (final da Rua Santos Dumont) e Jardim Adamantina, com pontos de parada nas seguintes vias:

Rua Manuel Bandeira – 1 ponto

Av. Moises Justino da Silva – 1 ponto

Alameda Bráulio Molina Frias – 1 ponto

Av. Miguel Veiga – 3 pontos

Av. Rio Branco – 1 ponto

Rua General Izidoro – 1 ponto

Rua Osvaldo Cruz – 3 pontos

Av. Antônio Tiveron – 1 ponto

Av. Rio Branco – 5 pontos

Rua Santos Dumont – 4 pontos

Av. Rio Branco – 2 pontos

Rua Basílio Marini – 1 ponto

Rua João Paquione – 3 pontos

Rua Domingos Fratini – 1 ponto

Linha 2: Parque do Sol/Jardim Europa

Partida: Parque do Sol, Vila Jardim, Jardim Brasil, Centro, região da Santa Casa, Escola Grion, Mário Covas/San Miguel I, Jardim Ipiranga, região do ATC, margeia o Parque dos Pioneiros e Jardim Europa, com pontos de parada nas seguintes vias:

Rua Emílio Bettio – 1 ponto

Rua Vergueiro – 1 ponto

Av. Marechal Castelo Branco – 2 pontos

Av. Antonio Tiveron – 1 ponto

Rua dos Jasmins – 1 ponto

Rua Mato Grosso – 1 ponto

Rua Paraíba – 1 ponto

Rua Rio de Janeiro – 1 ponto

Rua Osvaldo Cruz – 1 ponto

Rua Deputado Salles Filho – 1 ponto

Av.Cap. José Antônio de Oliveira – 1 Ponto

Rua Arno Kieffer – 1 ponto

Al. Navarro de Andrade – 1 ponto

Rua Mário Olivero – 1 pontos

Av. Rio Branco – 3 pontos

Rua Syrlene Rodrigues de Castro – 1 ponto

Rua Santa Catarina – 4 pontos

Rua Professor Antonio Jorge – 1 ponto

Rua José de Oliveira Junior – 2 pontos

Rua Adoniran Barbosa – 1 ponto

Al.Francisco José de Azevedo – 1 ponto

Av. da Saudade – 2 pontos

Retorno: Jardim Europa, Vila Nilza, San Miguel II/Vista Verde, região do Estádio Municipal, Jardim Ipiranga, Mário Covas/San Miguel I, Escola Grion, Centro, Postão de Saúde, Terminal Rodoviário, Vila Jamil de Lima e Parque do Sol, com pontos de parada nas seguintes vias:

Av. da Saudade – 3 pontos

Rua José Bonifácio – 1 ponto

Rua Iracema Nair Baesso Rombaldi – 2 pontos

Rua Santa Cecília – 1 ponto

Rua Arno Kiefer – 1 ponto

Al. Padre Nóbrega – 1 ponto

Rua Ari Barroso – 1 ponto

Rua José Quevedo – 2 pontos

Rua Adoniran Barbosa – 1 ponto

Rua Santa Catarina – 3 pontos

Rua Professor Antonio Jorge – 1 ponto

Rua José de Oliveira Junior – 2 pontos

Rua Santa Catarina – 1 ponto

Rua Professor Antonio Jorge – 1 ponto

Av. Rio Branco – 1 ponto

Av. Cap. José de Oliveira – 1 ponto

Rua Arno Kieffer – 1 ponto

Rua Osvaldo Cruz – 2 pontos

Av. Antonio Tiveron – 1 ponto

Av. 15 de novembro – 1 ponto

Av. Marechal Castelo Branco – 1 ponto

Rua Paraiso – 1 ponto

Horário das linhas

De segunda a sexta-feira

6h30 às 08h

11h às 13h

16h30 às 19h

Aos sábados, domingos e feriados