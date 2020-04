Fundo Social recebe 84 kits de produtos de higiene e limpeza do Lions Club

O Fundo Social de Solidariedade de Adamantina, recebeu na sexta-feira (24) 84 kits com produtos de higiene pessoal e limpeza. Os kits serão distribuídos para as famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas e não cadastradas na Secretaria de Assistência Social.

Na entrega dos produtos estiveram presentes, Presidente dos Lions Club de Adamantina Paulo Renato Peres, os representantes Maria Renata Belém Geraldo e João Alfredo Gasparoto, a Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina Teresa Fredi e a Secretária de Assistência Social Andréia Regina Ribeiro.



Doações para formação de cestas básicas

No dia 2 de abril, o Fundo Social iniciou uma campanha de arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal. A ação continua na porta de supermercados, pátios de postos de gasolina, na Secretaria de Assistência Social e no Fundo Social.

Aqueles que quiserem continuar contribuindo para a montagem das cestas básicas ou que vão ajudar pela primeira vez podem deixar sua doação em alguns pontos que são:

Secretaria Municipal de Assistência Social – Alameda Armando Sales de Oliveira, nº 367

Fundo Social de Solidariedade – Alameda Armando Sales de Oliveira, nº 51

Posto Progresso – Posto do Zeca – Avenida Rio Branco, nº 764

Posto Rio Branco – Avenida Rio Branco, nº 600

Supermercado Sete – Avenida Rio Branco, nº 1171

Supermercado Godoy – Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, nº 202

Supermercado Real – Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, nº 340

Supermercado Mituo – Avenida das Rosas, nº 107

Supermercado Suzano – Avenida Deputado Cunha Bueno, nº 1779

Aqueles que quiserem fazer sua doação de alimentos hortifrutigranjeiros e leite, através do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA Municipal, podem levar os produtos toda segunda-feira a partir das 7h30 no Recinto Poliesportivo para o responsável pelo banco de alimentos municipal Liberalino Pedro.

A Prefeitura de Adamantina reitera que a quarentena no município segue até dia 10 de maio. Todas as recomendações da OMS, Ministério da Saúde e Governo do Estado de São Paulo devem ser obedecidas. Pedimos aos munícipes que sigam o isolamento social e que, caso seja necessário sair de casa que utilizem máscaras de proteção facial.