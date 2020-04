Lions Clube de Adamantina arrecada produtos de higiene pessoal; doações podem ser feitas nos supermercados

O Lions Clube de Adamantina continua desenvolvendo a Campanha “Juntos Somos Mais Fortes”, que visa arrecadar produtos de higiene pessoal para doação as famílias e entidades de Adamantina.

Até o momento, várias pessoas estão aderindo e fazendo suas doações em mais essa ação solidária que segue até o final deste mês de abril.

As doações podem ser feitas nos Supermercados Godoy, Mituo, Real e Sete ou na sede do Fundo Social de Solidariedade, na alameda Armando Sales de Oliveira, n°. 51, próximo ao Posto de Saúde central. Além disso, os (as) companheiros (as) do Lions Clube estarão indo buscar as doações. Basta entrar em contato pelo telefone: (18) 99722-5790 e informar o endereço que uma equipe vai deslocar para recolher os donativos.