Fundo Social de Adamantina recebe 22 cestas do IEV

Na manhã de sexta-feira (24) a Secretaria de Assistência Social, por meio do Fundo Social de Solidariedade recebeu 22 cestas básicas do Instituto de Especialidades Veterinárias – IEV.

A campanha foi desenvolvida pelos proprietários Vitor Soares e Felipe Soares através do Facebook onde a doação de uma cesta básica contemplava uma castração de gatos.

A adesão foi grande que em quarenta minutos houve 13 inscrições para castrações. Sendo o serviço finalizado em uma semana, totalizando 22 cestas.

A Presidente do Fundo Social Teresinha Fredi e a Secretária de Assistência Social Andréia Regina Ribeiro, afirmam que as doações são de extrema importância nesse momento de adversidade. ” Somos gratos pelas doações que recebemos. Irá beneficiar as famílias assistidas pela Assistência Social, e também, famílias que não estão inscritas e precisam de nossa ajuda”, finalizam.

OUTRAS AÇÕES

Em Adamantina, 300 famílias estão cadastradas na Secretaria de Assistência Social. Contudo, em razão da pandemia do novo Coronavírus e do isolamento social, novas famílias recorreram a pasta solicitando ajuda e passaram a fazer parte do cadastro de forma emergencial.

No dia 17 de abril, o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Assistência Social, com o apoio da população, realizaram de forma emergencial a doação de 150 cestas básicas a pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Continuamos contando com a colaboração dos munícipes, pois essa é uma situação atípica e precisamos ajudar aqueles que mais sofrem nesse momento”, pede a secretária Andreia Regina Ribeiro.

Seguem, também, ações voluntárias individuais e de clubes de serviços. O Lions e Rotary Club estão arrecadando produtos de higiene pessoal e cestas básicas. Destaque para as ações que foram realizadas por moradores do Parque das Nações, Grupo Somos Nós – Adamantina, Rádio Life FM e pela banda Estilo Atrevido. Todas destinadas ao Fundo Social.

A presidente também pontua as ações de arrecadação realizadas pela Sabesp, além da doação de 600 máscaras que as costureiras do Fundo Social confeccionaram e foram entregues as entidades de Adamantina. A fabricação de outras dezenas de máscaras continua.

Outra ação foi da empresa Fama Aviação Agrícola, do município de Adamantina realizou a doação de 1.000 litros de álcool 70%, 1.000 unidades de luvas de vinil, 1.000 unidades de toucas descartáveis e 30 máscaras PFF2 de proteção individual. Os materiais foram destinados para a Santa Casa de Misericórdia de Adamantina e para a Secretaria de Saúde do município.

Como forma de contribuir com o município, um produtor rural, realizou a doação de 300 quilos de repolho para compor as cestas distribuídas, através do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.

O secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), Emerson Hernandes Baptiston afirma que doações como essa podem auxiliar muitas famílias nesse momento. “Nós agradecemos a doação recebida e pedimos aos agricultores que quiserem contribuir da mesma forma, que doem também sua produção sem valor de mercado, pois essa é uma forma muito eficaz de contribuir com os mais necessitados nesse momento difícil que estamos enfrentando”, pede o secretário.

DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

No dia 2 de abril, o Fundo Social iniciou uma campanha de arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal. A ação continua na porta de supermercados, pátios de postos de gasolina, na Secretaria de Assistência Social e no Fundo Social.

Aqueles que quiserem continuar contribuindo para a montagem das cestas básicas ou que vão ajudar pela primeira vez podem deixar sua doação em alguns pontos que são:

-Secretaria Municipal de Assistência Social – Alameda Armando Sales de Oliveira, nº 367

-Fundo Social de Solidariedade – Alameda Armando Sales de Oliveira, nº 51

-Posto Progresso – Posto do Zeca – Avenida Rio Branco, nº 764

-Posto Rio Branco – Avenida Rio Branco, nº 600

-Supermercado Sete – Avenida Rio Branco, nº 1171

-Supermercado Godoy – Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, nº 202

-Supermercado Real – Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, nº 340

-Supermercado Mituo – Avenida das Rosas, nº 107

-Supermercado Suzano – Avenida Deputado Cunha Bueno, nº 1779

Aqueles que quiserem fazer sua doação de alimentos hortifrutigranjeiros e leite, através do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA Municipal, podem levar os produtos toda segunda-feira a partir das 7h30 no Recinto Poliesportivo para o responsável pelo banco de alimentos municipal Liberalino Pedro.

A Prefeitura de Adamantina reitera que a quarentena no município segue até dia 10 de maio. Todas as recomendações da OMS, Ministério da Saúde e Governo do Estado de São Paulo devem ser obedecidas. Pedimos aos munícipes que sigam o isolamento social e que, caso seja necessário sair de casa que utilizem máscaras de proteção facial.