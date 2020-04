Terceiro caso confirmado de COVID-19 é registrado no município de Adamantina

Munícipe fez exame em laboratório particular e aguarda contraprova do Instituto Adolfo Lutz; mais dois casos suspeitos são registrados

A Secretaria de Saúde de Adamantina informa o terceiro caso confirmado de COVID-19. A Paciente estava internada na Santa Casa e colheu o exame na quarta-feira (22) que foi enviado para um laboratório particular. O resultado do exame saiu nesta sexta-feira (24) e consta como caso confirmado da doença. Agora, é necessário aguardar a contraprova do Instituto Adolfo Lutz. A paciente está em quadro estável, teve alta hospitalar na quinta-feira (23) e se encontra em isolamento domiciliar.

Nesta sexta-feira (24), também, foram colhidos mais dois exames de profissionais da saúde. Com isso, Adamantina apresenta três casos confirmados, três casos suspeitos e cinco casos descartados da COVID-19.

A Secretaria de Saúde recomenda:

– Fique em casa, evite sair sem necessidade e evite aglomerações;

– Caso seja necessário sair de casa, use uma máscara de proteção facial;

– Lavar bem as mãos por 20 segundos com Água e sabão e, utilizar álcool em gel quando não há torneira e sabão por perto;

– Cobrir o nariz e boca com o braço quando for tossir ou espirrar;

– Evite tocar o rosto com as mãos, principalmente olhos, nariz e boca;

– Não compartilhe objetos pessoais;

– Em casos de sintomas como tosse seca, espirros frequentes, febre e/ou dificuldade respiratória ligar para a Unidade Básica de Saúde mais próxima.