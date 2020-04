Confirmado o primeiro caso de coronavírus em Adamantina

O paciente teve alta hospitalar e está curado; Outros três casos suspeitos de COVID-19 registrados em Adamantina foram descartados

A Secretaria de Saúde de Adamantina informa que o primeiro caso confirmado da COVID-19 foi registrado nesta quarta-feira (22). O paciente de 44 anos, ficou internado durante o período de isolamento e não precisou ser encaminhado para a UTI. Teve alta hospitalar há algum tempo, não apresenta mais sintomas e está curado da doença.



Três casos suspeitos da COVID-19 foram descartados nesta quarta-feira (22). Com isso, o município registra agora cinco casos descartados da doença, dois casos suspeitos aguardando os resultados dos testes e um caso positivo.

A Secretaria de Saúde recomenda:



– Fique em casa, evite sair sem necessidade e evite aglomerações;

– Lavar bem as mãos por 20 segundos com Água e sabão e, utilizar álcool em gel quando não há torneira e sabão por perto;

– Cobrir o nariz e boca com o braço quando for tossir ou espirrar;

– Evite tocar o rosto com as mãos, principalmente olhos, nariz e boca;

– Não compartilhe objetos pessoais;

– Em casos de sintomas como tosse seca, espirros frequentes, febre e/ou dificuldade respiratória ligar para a Unidade Básica de Saúde mais próxima.