Secretário da Saúde de SP diz que é cedo para falar em flexibilização de quarentena na capital

O secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, disse nesta terça-feira (21) que ainda é “muito cedo” para falar em flexibilização da quarentena na cidade de São Paulo. O governador do estado, João Doria (PSDB), falou, nesta segunda (20), que vai anunciar um plano para a reabertura gradual da economia no estado a partir do dia 11 de maio.

“No caso da capital e da região metropolitana, é muito cedo pra gente falar em qualquer tipo de relaxamento [da quarentena]”,disse Edson Aparecido em entrevista à GloboNews nesta terça (21).

“É evidente que em algumas regiões a pressão no sistema de saúde, nos profissionais de saúde, a forma com que a economia se organiza, ela é bastante diversa em todo o estado. Mas, aqui na capital e na região metropolitana, nós não podemos neste momento pensar em qualquer tipo de relaxamento. Talvez em outras regiões do estado isso seja possível”, completou.

Para Aparecido, a Grande SP ainda precisa “ganhar tempo” para preparar o sistema de saúde.

“A gente precisa cada vez mais preparar o sistema de saúde para que a gente possa enfrentar o desenvolvimento da doença na cidade, caso ele venha a se agravar”, avalia o secretário.

“Nós temos uma média de 73% de ocupação [nos hospitais públicos] e ela é crescente, sobretudo nos leitos de UTI, com alguns hospitais chegando já a sua capacidade máxima.Então por isso é fundamental que a gente continue aqui na cidade com a questão do isolamento social e ganhando tempo pra que a gente possa adquirir mais equipamentos e colocar mais leitos, sobretudo de UTI, em funcionamento”, completou Aparecido.

Doria fala em ‘reabertura gradual’

O governo de São Paulo deve anunciar nesta quarta-feira (22) a reabertura gradual da economia a partir do dia 11 de maio. No dia 6 de abril, o governador João Doria (PSDB) anunciou a prorrogação da quarentena no estado de São Paulo por causa da pandemia de coronavírus até o dia 10 de maio.

Em uma rede social, João Doria confirmou que o governo vai anunciar “o planejamento de reabertura gradual dos setores produtivos” e disse que o plano “será implementado após o término desta etapa da quarentena, em 10 de maio.”

“A reabertura levará em consideração diversos fatores como disseminação da epidemia, situação do sistema de saúde e distanciamento social. Todas as medidas estarão alinhadas com o Comitê de Saúde do Centro de Contingência do Coronavírus”, disse Doria.

As autorizações para o funcionamento do comércio a partir do dia 11 de maio vão depender da situação específica de cada cidade ou região do estado. A quarentena teve início no dia 24 de março nos 645 municípios do estado. São Paulo registra 1.037 mortes pelo novo coronavírus e mais de 14 mil casos confirmados.

Em entrevista ao blog da Natuza Nery, Doria destacou que a mudança deve ser gradual.

“Somente para depois da quarentena. Até 10 de maio, nada muda. E será faseado (em etapas). Tudo amparado na ciência”, disse o governador ao blog.

Prorrogação da quarentena

No dia 6 de abril o governo de São Paulo prorrogou a quarentena no estado de São Paulo para até 10 de maio.

“Até o dia 10 de maio, domingo, está prorrogada a decisão no estado de São Paulo, valendo a prorrogação para os 645 municípios do estado de São Paulo. A prorrogação foi amparada pelo Grupo de Contingência da Covid-19, um comitê médico composto por 15 membros, são especialistas, eles que orientam todas as decisões tomadas pelo governo do estado de São Paulo e também da Prefeitura de São Paulo”, afirmou Doria.

O governador ressaltou que segue a ciência e que alguns hospitais públicos já estão perto do limite. “Há um mês, aqui em São Paulo, tínhamos a primeira morte. Hoje já são 853 mortes. Infelizmente, os casos estão em expansão”, declarou.

“São Paulo acredita na ciência e quero voltar a reafirmar que São Paulo confia nos médicos que salvam vidas. Pelo amor à vida, às pessoas e por repeito à medicina, nós prorrogamos essa quarentena”, disse Doria.

“Para reabrir o comércio e os serviços precisamos ter o sistema de saúde também em condições de atendimento para salvar vidas. Aqui não tomamos medidas irresponsáveis, precipitadas ou baseadas no achismo ou ideologia”, afirmou o governador.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), fez um apelo para a população ficar em casa durante o feriado prolongado do dia 21 de abril, Dia de Tiradentes. “Por enquanto, o isolamento social é o melhor remédio que temos contra o coronavírus”, disse.

O término da quarentena estava previsto para o dia 22 de abril. Apesar da taxa de isolamento estar abaixo do índice desejado, Doria disse que vai confiar na população e não anunciou nenhuma medida de endurecimento das regras da quarentena. “Fechar estradas e rodovias não há nenhuma decisão nesse sentido. Nós respeitamos apenas as decisões locais de prefeituras de cidades turísticas em relação de limitar acesso durante os feriados prolongados e finais de semana apenas aos residentes e proprietários de casas.”

A medida obriga o fechamento do comércio e mantém apenas os serviços essenciais, como nas áreas de Saúde e Segurança.