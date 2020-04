Revitalização do Parque Caldeira é iniciada com recursos destinados pelo Deputado Ed Thomas

Foram iniciadas as obras de revitalização do Parque Caldeira em Adamantina. A obra que terá investimento de R$ 226.678,39 era muito esperada pelos frequentadores do local e da população adamantinense e encontra-se a todo o vapor.

Os trabalhos estão sendo executados pela empresa Construlix, que foi a vencedora da licitação realizada pela Prefeitura de Adamantina.

A empresa já está realizando uma série de melhorias no local, como a concretagem da pista de caminhada.

O espaço vai receber ainda outras melhorias, como brinquedos, área para praça de alimentação e demais adequações em sua estrutura.

A obra está sendo realizada através de convênio celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Adamantina, por meio da emenda parlamentar destinada pelo Deputado Estadual Ed Thomas, no valor de R$ 200 mil, atendendo a pedido do radialista e jornalista “Sabiá”.

Desta forma além da emenda parlamentar, a execução das obras conta ainda com contrapartida da Prefeitura de Adamantina no valor de R$ 26.678,39.

O prefeito Márcio Cardim afirmou que as obras deixarão o Parque Caldeira em melhores condições de receber a comunidade diariamente.