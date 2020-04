Sete jovens morrem em acidente entre carro e ônibus

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar Rodoviária, as sete vítimas estavam em um Palio. O motorista perdeu o controle da direção em uma curva, próximo ao Trevo do A, invadiu a pista contrária e o veículo bateu de frente com o ônibus.

Três mulheres e quatro homens, com idades de 15 a 30 anos, estavam no carro. Todos morreram no local. O motorista do ônibus, que não transportava passageiros, não sofreu ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para resgatar as vítimas das ferragens e contaram com apoio da concessionária Entrevias para o trabalho.