Produtor doa 300 quilos de repolho para o PAA Municipal

O Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PAA) objetiva incentivar a agricultura familiar, promovendo sua inclusão econômica e social, com fomento à produção com sustentabilidade e à geração de renda, bem como no auxílio a entidades e famílias em vulnerabilidade social

No final do ano passado, a Prefeitura de Adamantina criou o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) com o objetivo de incentivar a agricultura familiar existente do município.

Os alimentos hortifrutigranjeiros e leite são adquiridos da agricultura familiar e destinados a entidades do município, bem como a pessoas ou famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, selecionadas pelo conselho municipal de assistência social.

Como forma de contribuir com o município, pois a demanda junto à Secretaria de Assistência Social aumentou em razão da pandemia do coronavrírus, um produtor rural, na manhã desta segunda feira, realizou a doação de 300 quilos de repolho para compor as cestas distribuídas pelo programa.

O secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), Emerson Hernandes Baptiston explica que antigamente a produção que não tinha valor de mercado era descartada, porém diante dessa situação, o agricultor teve essa atitude tão louvável e importante.

“Nós agradecemos a doação recebida e pedimos aos agricultores que quiserem contribuir da mesma forma, que doem também sua produção sem valor de mercado, pois essa é uma forma muito eficaz de contribuir com os mais necessitados nesse momento difícil que estamos enfrentando”, pede o secretário.

A secretaria de Assistência Social de Adamantina, Andreia Regina Ribeiro agradece a doação recebida. “Nossa demanda aumentou e toda contribuição nesse momento de crise é bem-vinda, pois precisamos de alguma forma amenizar o sofrimento dos mais necessitados”, assegura.

Sobre – Aqueles que quiserem fazer sua doação podem levar os produtos toda segunda-feira a partir das 7h30 no Recinto Poliesportivo para o responsável pelo banco de alimentos municipal Liberalino Pedro.