Prefeitura de Adamantina recomenda uso de máscaras de proteção facial

A Prefeitura de Adamantina recomenda a todos os munícipes que façam uso de máscaras de proteção social caso seja necessário sair de casa. Se a pessoa puder ficar em casa, a medida de isolamento social é ainda mais eficaz.

Conforme o decreto N°6.135, de 17 de abril de 2020, considerando entre outras ações a necessidade de manutenção de rígidas medidas sanitárias, de isolamento e de distanciamento social, fica decretado que ao sair de casa os munícipes faça, uso de máscara artesanal para proteger principalmente o nariz e boca.

As máscaras artesanais devem ser confeccionadas conforme as recomendações que estão disponíveis na página do Ministério da Saúde na internet: www.saude.gov.br.

A população deve usar apenas as máscaras de proteção facial deixando as máscaras hospitalares para os profissionais da saúde e pacientes. Fica decretado ainda que as empresas e distribuidores das máscaras para uso profissional garantam o abastecimento da rede de assistência e atenção à saúde.

A Prefeitura de Adamantina reitera que o distanciamento social é a melhor maneira de evitar o contágio com o coronavírus e, por esse motivo pede que a população respeite o distanciamento social saindo em casa em caso de extrema necessidade.