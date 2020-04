Nova galeria do Pioneiros é retomada e deve ser concluída nos próximos dias

A Secretaria Municipal de Obras de Adamantina, chefiada pelo secretário Wellington Zerbini, retomou os serviços de substituição de um novo trecho de tubo armico localizado durante os serviços de finalização da instalação da nova galeria de aduelas do Parque dos Pioneiros e que resultou na prorrogação do prazo de conclusão das obras.

A informação foi dada pelo prefeito Márcio Cardim durante entrevista ao Folha Regional e confirmada pela reportagem que esteve no canteiro de obras esta semana.

No local, já pode ser notada a movimentação de máquinas e a abertura de parte da vala paralela à rede de aduelas que está recebendo os novos tubos de concreto com 1,5 metros de diâmetro que tem início nas imediações do Cevap e segue até a ponte da alameda Francisco José de Azevedo (rua do Bar do Diogo e ATC).

Apesar de os tubos armicos não estarem totalmente deteriorados, como os outros que foram trocados, a Prefeitura decidiu substituí-los para evitar que no futuro seja necessário reabrir o Pioneiros para executar essa obra.



Com a conclusão da obra – que deve ocorrer em breve – o parque será totalmente terraplanado e ficará pronto para receber serviços de arborização e paisagismo.

Vale destacar que o Parque dos Pioneiros recebeu a instalação de 460 aduelas de concreto com dimensão de 3×3 metros, resolvendo um problema que se arrastava por quase sete anos e que resultou inclusive na interdição do parque que é referência e cartão de visita da Cidade Joia.

Em conversa com a reportagem, o secretário Zerbini destacou que os trabalhos estão a todo o vapor e já entraram em fase final de instalação, sendo que esta nova galeria deve ficar totalmente concluída nos próximos dias.