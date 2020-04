Estado de São Paulo registra mais de mil mortes por coronavírus

O estado de São Paulo registra 1.015 mortes causadas por coronavírus, segundo balanço divulgado hoje (19) pela Secretaria Estadual de Saúde. Foram registradas mortes em 93 cidades do estado. Há 700 óbitos notificados na capital paulista, 28 em Guarulhos, 27 em Osasco e 20 em São Bernardo do Campo. Fora da Grande São Paulo, Santos, no litoral, é a cidade com mais óbitos, com 19 vítimas da doença.

A maior parte das mortes (78,7%) está concentrada na faixa etária de 60 anos ou mais. As comorbidades mais presentes são as doenças do coração (62,9%), diabetes mellitus (42,8%) e as doenças pulmonares (14,7%).

Internações

Atualmente, 5,6 mil pessoas estão internadas com confirmação ou suspeita de covid-19. Desses, 2,3 mil estão em unidades de tratamento intensivo.

Já foram confirmados 14,2 mil casos da doença em 228 municípios paulistas. A capital paulista responde por 9,6 mil infecções.

Entre os doentes, 3,8 mil têm entre 30 e 39 anos e 3,1 mil estão na faixa de 40 a 49 anos. Os pacientes com idades entre 50 e 59 anos somam 2,2 mil casos.